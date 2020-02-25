روما 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأعلن جهاز الدفاع المدني الإيطالي اليوم عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في منطقتين جديدتين في إيطاليا هما توسكانا وصقلية، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات الإجمالي بات 283 حالة في البلاد.وكانت لا تزال هاتان المنطقتان بمنأى عن الفيروس قبل تسجيل إصابات في توسكانا (وسط إيطاليا) حيث أُبلغ عن إصابتين في فلورنسا وبيستويا، وكذلك في صقلية (جنوب) حيث نُقلت سائحة من مدينة بيرغامو (لومبارديا، شمال غرب) كانت في فندق في باليرمو، إلى المستشفى.// انتهى //15:29ت م0195