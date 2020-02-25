الدمام 1 رجب 1441هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسوفرت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بمبادرة "شرقية خضراء" ضمن فعالياتها وبرامجها نحو 30 ألف كيس بذور لأشجار من البيئة المحلية، بهدف توزيعها على طلبة المدارس والجامعات والأهالي والمهتمين، وتشمل أنواع البذور الطلح واللوز والنيم والسدر والغاف الخليجي.وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل، أن الأمانة خصصت كمية من البذور لتوزيعها في المعارض والمناسبات العامة التي تقام في الواجهات البحرية، والمجمعات التجارية، بهدف التثقيف بأهمية زراعة الشجرة سواء داخل الأحياء أو المنازل، والتعريف بتأثيرها الإيجابي في إظهار الجانب الجمالي.وبين المهندس مغربل، أنه سيتم توزيع بذور مع نشرات تثقيفية، توضح الطريقة الصحيحة للزراعة، وكيفية التعامل معها في مختلف مراحل النمو، إضافة إلى النصائح والإرشادات الزراعية، مشيرا إلى أن عمليات زراعة الأشجار مستمرة في جميع محافظات الشرقية، وأحيائها وقراها، وفق برامج عمل مكثف، بمشاركة عدد من الجهات، بهدف زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة وغيرها، إلى الجانب التوعوي، وتأسيس برامج خاصة سيتم تنظيمها أثناء أسابيع المبادرة.// انتهى//15:30ت م0196