الدمام 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسكرّم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان أمس، 19 طالباً ممن حصلوا على جوائز في أولمبياد الإبداع 2020 والحاصلين جوائز عليا خاصة والمبتكرين، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي، وذلك في مقر الإدارة بالدمام.وأكد الدكتور الشلعان، تقديم الدعم للموهوبين ليقدموا ابتكاراتهم ومشاريعهم كمشاريع وطنية كبرى باعتبارها ثروة وطنية، منوها بما تقدمه القيادة الرشيدة - أيدها الله - للتعليم من رعاية ودعم لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة نظراً لدور العقل البشري السعودي كمحور رؤية الوطن 2030.ودعا الموهبين بنقل تجاربهم وخبراتهم في المسابقات الدولية أو التنافس على الجوائز الكبرى لأقرانهم في المدارس لتعميم التجربة على المبدعين الذين قد يترددون سابقا، مؤكدا على ضرورة تخصيص مجال نقل الخبرات والتجارب بين الطلاب للاستفادة المثلى.وأوضح الدكتور الشلعان أن الإنجازات التي يحققها طلاب وطالبات المنطقة هي إحدى ثمرات دعم ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه اللذان يتابعان مسيرة التعليم لاستمرار تميز المنطقة في جميع الخدمات والقطاعات وعلى رأسها التعليم.وبين أن جهود وزارة التعليم بتخصيص البرامج النوعية للطلاب الموهبين كافة وتخصيص إدارات لرعاية الموهوبين دليلاً على تقدم المملكة في مجال الاستثمار في العقل البشري السعودي وترجمة لجهود الوزارة لتحقيق الأهداف، معرباً عن شكره لأولياء أمور الطلاب وأسرهم وقادة المدارس والمعلمين أسهموا في دعم الموهوبين.// انتهى //15:31ت م0197