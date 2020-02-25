الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسنظمت اللجنة المالية بمجلس الشورى في مقر المجلس بالرياض اليوم, ندوة "الشفافية والإفصاح المالي", بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى.واستهل عضو المجلس نائب رئيس اللجنة المالية إبراهيم المفلح الندوة بكلمة أشار فيها إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي داعماً لأداء المجلس عند ممارسته دوره الرقابي والتشريعي فيما يخص الشأن المالي ، وذلك في سبيل التكامل والتعاون بين مجلس الشورى والجهات الحكومية لإيجاد الحول لما قد يعترض مسيرة الأداء خدمة للوطن والمواطن.بعد ذلك شرع عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس في المحور الأول من محاور الندوة الذي تناول مفهوم الشفافية والإفصاح المالي, مبيناً أهميته وأن الشفافية بمعناها العام تعني الحد من الغموض والسرية لأدنى مستوى, مشيراً إلى أن الشفافية لها مستويات مختلفة وكل مستوى له أدواته.من جانبه استعرض عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح في المحور الثاني الدور البرلماني في دعم منهج الشفافية, مشيراً إلى أن هذا الدعم من ضمن دور مجلس الشورى الرقابي عند ممارسته دراسة تقارير الجهات الحكومية السنوية.فيما تناول وكيل وزارة المالية للسياسات المالية والكلية الدكتور سعد بن علي الشهراني رحلة إعداد الميزانية وتنفيذها من تحديد التوجهات الرئيسية للميزانية بالمواءمة بين المستهدفات والأداء الفعلي مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي والاجتماعي والمالي.وفي نهاية الندوة أجاب المشاركون على عدد من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها أعضاء مجلس الشورى خلال الندوة.شارك في الندوة مساعد وزير المالية للشؤون الدولية والسياسات المالية والكلية عبدالعزيز بن متعب الرشيد ووكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم ياسر بن محمد الفهيدان، ووكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق بن عبدالله الشهيب.// انتهى //15:32ت م0198