جيزان 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسدشن معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم، حملة التوعية لمواجهة فيروس كورونا التي نظمتها الصحة والعامة وطب المناطق الحارة تحت شعار "صن نفسك"، وذلك بمسرح كليتي الآداب والمجتمع.وأوضحت المشرفة على كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة الدكتورة منال المالكي في كلمة ألقتها خلال التدشين أن الحملة شملت إرسال أكثر من 60 ألف بريد إلكتروني و5 آلاف رسالة نصية توعوية تشمل معلومات عن طرق الوقاية من الفيروس وطريقة تجنب العدوى بالمرض.وبينت أن الحملة تهدف إلى تعزيز صحة الأفراد من منسوبي الجامعة ورفع استعدادهم لمواجهة خطر كورونا عن طريق تزويدهم بالمعرفة اللازمة وتدريبهم على طرق الوقاية وأسس النظافة الصحيحة من خلال تقديم العديد من الندوات العلمية وورش العمل التدريبية.وأدت حرص الجامعة على خدمة الوطن والمجتمع، ونشر التوعية لدى أهالي منطقة جازان من خلال اقامة معرض توعوي عن ماهية الفيروس وطرق الوقاية السليمة خاصة عند التواجد في الأماكن العامة وأيضا تقديم أكثر من ٤٠ ورشة عمل تدريبية لطلاب المستقبل في المدارس.بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مسرحاً حول نظرة المجتمع لمرض كورونا والمعلومات المغلوطة عنه، وتوضح الطريقة الصحيحة للتعامل معه قدمتها الكلية بالتعاون مع نادي المسرح بعمادة شؤون الطلاب.عقب ذلك بدأت أولى ورش العمل التدريبية حول طرق الوقاية الصحيحة من المرض مثل غسل اليدين ولبس الكمامة الطبية في ظل التزايد الكبير في أرقام الإصابة بفيروس كورونا، وسرعة انتشاره خارج الصين وتفشيه في عدة دول حول العالم.// انتهى //15:35ت م0203