ابوظبي 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أسماء الفائزين بمسابقة التصوير الدولية "النخلة في عيون العالم" بدورتها الحادية عشرة 2020 التي تنظمها الجائزة برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة،وجاءت النتائج على النحو التالي: المركز الأول فازت به المصورة نمارق اللمكي ، وفي المركز الثاني فاز به المصور عبد الرحمن البريح ، فيما فاز بالمركز الثالث المصور يوسف أحمد البادي .واعرب أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الدكتور عبد الوهاب زايد، عن سعادته عما حققته المسابقة خلال إحدى عشر سنة بما يعزز من علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر عبر توظيف فن التصوير الفوتوغرافي كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر. وخلق فضاء أرحب لتبادل الخبرات بين المصورين الضوئيين من كافة أنحاء العالم. وإبراز المقومات السياحية والبيئية والتراثية لشجرة نخيل التمر من خلال الصورة الفوتوغرافية وتشجيع ارتباط الإنسان بالأرض والبيئة.وأضاف أمين عام الجائزة بأن الدورة الحادية عشرة من المسابقة تميزت بمشاركة 91 مصورًا يمثلون 13 دولة حول العالم، وبلغ عدد الصور المشاركة 301 من أجمل الصور التي عبرت عن حبهم لشجرة نخيل التمر وعلاقتهم الحميمة بالشجرة المباركة.// انتهى //16:57ت م0265