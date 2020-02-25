الجبيل 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واساختتمت اليوم، مسابقة تحدي القراءة العربي لمدارس تعليم الجبيل، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، وذلك في مدرسة عروة بن الزبير الإبتدائية بالجبيل.وأوضح مدير مكتب تعليم الجبيل معمر الزهراني أن تصفيات المرحلة الثانية أتت بعد سلسلة من الإجراءات التي كان منها الانتهاء من مرحلة تصفيات المدارس ومكتب التعليم، مشيراً إلى أنه سيتم ترشيح أفضل ثلاثة طلاب يمثلون المكتب في تصفيات تحدي القراءة الذي سيقام على مستوى الشرقية وصولاً لمرحلة ترشيح على مستوى الوزارة ومن ثم تمثيل المملكة في التحدي لمرحلته الأخيرة على مستوى الوطن العربي التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.وبين الزهراني، أن المسابقة استمرت لمدة يوم واحد وشارك فيها أكثر من ٣٠ طالبا في مختلف المراحل الدراسية، مثمنا جهود منسق مشروع تحدي القراءة العربي ولكل من شارك في لجنة التحكيم والمدرسة المستضيفة للفعالية.بدوره أبان منسق مشروع تحدي القراءة العربي بمكتب تعليم الجبيل إبراهيم العمرو أن مسابقة تحدي القراءة العربي تعتمد على خمس جوازات يتدرج فيها الطلاب المشاركين عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب يتم تلخيصها في "جوازات التحدي" التي تم توزيعها على المدارس منذ وقت مبكر تتبعها مراحل التصفيات وفق المعايير المعتمدة للمسابقة.// انتهى //16:58ت م0266