القدس المحتلة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسرحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم بالاقتراح الذي قدمته بلجيكا، رئيس مجلس الأمن الدولي، وحصل على إجماع أعضائه بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أكد دعم حل الدولتين فلسطين وإسرائيل، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة السابقة ذات الصلة بما يتوافق مع القانون الدولي.وعدت الخارجية في بيان أن هذا المقترح، يعبر عن الإجماع الدولي المتمسك بعملية السلام بناء على حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تؤكد جلها حق شعبنا في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.وأعربت عن أملها بأن تكون موافقة أمريكا على هذا الاقتراح، إشارة إلى أنها بدأت تراجع نفسها بشأن "صفقة القرن"، التي طرحتها بكل الخروقات التي وردت فيها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وقالت : نأمل أن تكون هذه الموافقة بابا لتمسك الولايات المتحدة الأمريكية بحل الدولتين وتراجعها عن "صفقة القرن" المشؤومة الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.// انتهى //16:58ت م0267