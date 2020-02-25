القاهرة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم تراجعًا جماعيًا وسط توقعات بتعافي سريع لمؤشرات السوق خلال الفترة المقبلة بدعم من الأنباء الإيجابية المرتقبة للشركات المصرية المتداول أسهمها بالبورصة.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 4ر678 مليار جنيه، مقابل 1ر681 مليار جنيه عند إغلاقه أمس، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 2ر1 مليار جنيه.وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 85ر0% ليصل إلى 26ر13328 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 09ر0% مسجلاً 36ر1215 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة بلغت 05ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 38ر1328 نقطة.// انتهى //17:08ت م0271