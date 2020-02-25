الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في مقر مركز بالرياض اليوم, وفد شركة بوينج برئاسة المهندس أحمد بن عبدالقادر الجزار رئيس شركة بوينج في المملكة.وتأتي هذه الزيارة لتدشين مشروع " المنصة الإلكترونية للتدريب " التي أنشأها المركز بدعم من شركة بوينج وفقاً للشراكة الإستراتيجية المبرمة بين المركز وبوينج بإجمالي مبلغ ( 750.000 ريال ).وفي مستهل الاستقبال رحب الأمير سلطان بن سلمان, بالجميع, معربًا عن شكره وتقديره لهذه الزيارة.وأوضح سموه عقب تسلمه مبلغ الدعم المقدم من بوينج أن هذا الدعم لصالح مشروع المنصة الإلكترونية للتدريب التي تهدف إلى تقديم التدريب النوعي في رفع المستوى المعرفي والمهاري في مجالات الإعاقة لمختلف فئات المجتمع حول العالم, حيث يمثل موضع تقدير كبير بالنسبة للمركز، وسيكون له تأثير كبير في أعمال ونتاجات المنصة الإلكترونية للتدريب التي تصب في مصلحة الناس ومصلحة قضايا الإعاقة بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذا المركز تأسس منذ سنوات طويلة بدعم مادي ومعنوي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، ولا يزال يتابع أعماله كما أنه يرعى المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل وكذلك جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة.إثر ذلك قدم الأمير سلطان بن سلمان تقديرًا باسمه ومنسوبي المركز, هدية تذكارية للمهندس أحمد بن عبد القادر, لدعم شركة بوينغ لبرنامج صعوبات التعلم على مدى السنوات الماضية، الذي يعد من أهم برامج مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الذي يركز على استحداث أدوات تشخيصية تتناسب مع طبيعة الفرد في المملكة.ويتكون البرنامج من خمسة اختبارات مختلفة لتقييم مهارات القراءة التي تساعد على علاج الصعوبات التي قد يواجهها أي فرد من أفراد المجتمع، إضافة إلى برنامج التدريب الذي تم تخصيصه لمعلمي ومعلمات صعوبات التعلم في مدارس المملكة.من جانبه ثمن المهندس أحمد عبدالقادر هذا التكريم, معبرًا باسمه واسم منسوبي بوينج عن سعادته بثمار نجاح الشراكة الإستراتيجية المبرمة بين الطرفين, مبينا أن الإنجازات العلمية والعملية تهدف إلى التصدي لقضية الإعاقة بمنهجية متكاملة، باهتمام ودعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، المؤسس للمركز وبإشراف وجهود حثيثة يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في سبيل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.// انتهى //17:14ت م0272