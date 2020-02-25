حائل 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسافتتح معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم، معرض المبادرات التطوعية الطلابية بتنظيم من عمادة شؤون الطلاب بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.وتجول البراهيم في المعرض الذي شمل على 156 مبادرة تطوعية من طلاب وطالبات الجامعة ضمن الهدف الاستراتيجي الثالث المتمثّل في تعزيز التفاعل والتعاون بين الجامعة والمجتمع المحلي.ووجه معالي مدير الجامعة بتبني عدد من المبادرات الطلابية وتطويرها وضمّها لمبادرات السابقة المقدمة من الطلبة.من جهتهم استعرض الطلاب والطالبات مبادراتهم المجتمعية والأكاديمية والثقافية والتي ستُطرح من خلال الجامعة التي ستقدم الدعم الكامل لهم.// انتهـى //17:14ت م0273