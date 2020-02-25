عرعر 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، الاجتماع التحضيري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة, بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني, وعدد من مديري الإدارات الحكومية.وفي مستهل الاجتماع أكد سموه أهمية زيادة التعاون والتكامل بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية، ‎لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة، والبحث عن أفضل المبادرات والممارسات لخلق الفارق الإيجابي ، من خلال تنفيذ الحلول الهندسية في مواقع النقاط السوداء ،وتحليل مسببات الحوادث الجسيمة بما يضمن تحسين السلامة المرورية ، ووضع الخطط اللازمة، وتنفيذها بالشكل الذي يُسهم في خفض الحوادث المرورية وسلامة مستخدمي الطريق لرفع مستوى السلامة المرورية، نحو تحقيق هدف دخول المملكة ضمن قائمة أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030م.إثر ذلك وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بتشكيل أعضاء اللجنة الرئيسية للسلامة المرورية بالمنطقة ومناقشة الأمور المتعلقة بالسلامة المرورية ومهام اللجنة مسقبلاً.// انتهى //17:15ت م0274