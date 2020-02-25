جدة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسيفتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة غداً, معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته العاشرة, بمشاركة 30 دولة من مختلف أنحاء العالم, وأكثر من 200 جهة محلية وخارجية من هيئات سياحية وشركات, وذلك في فندق هيلتون جدة، ويستمر 3 أيام.ويستهدف المعرض أكثر من 40,000 ألف زائر من مختلف الشرائح, كالعاملين في المجال السياحي والزوار محبي السفر والسياحة , فيما يستضيف المعرض هذا العام دول جديدة , كدولة الكويت, والبوسنة والهرسك, وباكستان, والفلبين, وألبانيا.// انتهى //17:16ت م0275