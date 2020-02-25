الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسرفع حمد بن الغفيلي بن محمد الحبردي، الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله -، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى للمرتبة الـ14 بوزارة الإسكان.وعبر الحبردي عن اعتزازه بالثقة الغالية من القيادة الحكيمة، ووصفها بالأمانة العظيمة والحافز لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن, مقدماً شكره لمعالي وزير الإسكان على التوجيه والدعم لتحقيق التطلعات وأداء الواجبات العملية على أكمل وجه.// انتهى //17:24ت م0278