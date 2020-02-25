بغداد 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واساتخذ مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية اليوم تدابير عاجلة للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا" في البلاد, من بينها دعم خلية الأزمة الوزارية التي شكلها لمتابعة تطورات الموقف.وأكد المجلس على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع دول الجوار ومع منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار الفيروس القاتل.وقرر "بحسب بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء " إطلاق المبالغ اللازمة لوزارة الصحة ولمحافظات العراق بشكل عاجل وخلال يومين، لتأمين متطلبات مواجهة الفيروس.وتأتي هذه التدابير على إثر إعلان العراق رسمياً اكتشاف خمس حالات إصابة بالفيروس" كورونا" واحدة في محافظة النجف وأربعة في محافظة كركوك شمالا.// انتهى //18:25ت م0294