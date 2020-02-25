ثقافي / تعليم طريف يطلق برنامج "القارئ الماهر"
الثلاثاء 1441/7/1 هـ الموافق 2020/02/25 م واس
طريف 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس
أطلق قسم الصفوف الأولية بمكتب التعليم بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم ، برنامج "القارئ الماهر" تحت شعار (نقرأ لنتعلم) , يستهدف البرنامج طلاب الصف الثالث الإبتدائي في جميع المدارس الإبتدائية بالمحافظة ، بمشاركة 48طالبا .
ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرة الطلبة على القراءة، وفهم المقروء، وتمكينهم من أدواتها، وإتقان مهاراتها، وتحفيزهم على القراءة ، وصولاً لإدراك أهميتها منذ سن مبكرة لتصبح عادة حياتية يمارسونها بحب وشغف.
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18:32ت م
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