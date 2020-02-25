الجوف 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسافتتح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم, محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة ومسؤولي الإدارات العامة بديوان المظالم, حيث كان في استقباله رئيس المحكمة فضيلة الشيخ الدكتور متعب بن عايد العنزي، وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة ومنسوبيها.وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بكلمة ألقاها فضيلة رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الجوف قدم فيها نبذة عن المحكمة، التي تتشكل من دائرتين قضائيتين، ويدخل في نطاق اختصاصها المكاني جميع الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية في منطقة الجوف، ومنطقة الحدود الشمالية، مؤكدًا الدعم الكبير الذي يتلقاه مرفق القضاء الإداري من القيادة الرشيدة، والمتابعة المستمرة من معالي رئيس ديوان المظالم، ذللت كل العقبات التي تواجه سير الأعمال القضائية والتنفيذية لافتتاح المحكمة، وكان من شأنها توفير البيئة والبنية التحتية المناسبة لأعمالها كافة، لتعزيز وتحسين جودة العمل القضائي.وأضاف أن طاقم المحكمة الإداري، خضع لبرامج تدريبية عالية المستوى وورش عمل متنوعة في مجالات العمل الإداري والتطويري كافة، حيث جرى تأهيلهم وفق أعلى معايير جودة التدريب للقيام بالأعمال المناطة بهم على أكمل وجه.ومن الناحية المادية بيَّن فضيلته، أن مبنى المحكمة جرى تهيئته ليشمل إدارة للدعاوى، وإدارة لأمانة سر الدوائر، وإدارة للشؤون الإدارية والمالية، بالإضافة إلى مكتب رئيس المحكمة والمكتب الفني، مؤكدًا أنه جرى الانتهاء من جاهزية جميع الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لخدمة المتقاضين، كما تمت تهيئة المبنى المخصص للمحكمة بشبكة الاتصال والأجهزة الإلكترونية اللازمة، لخدمة الدوائر القضائية في تيسير عملية التقاضي.من جانبه ألقى معالي رئيس ديوان المظالم كلمةً بهذه المناسبة، رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم غير المحدود لمرفق قضاء ديوان المظالم، مقدماً الشكر لمنسوبي المحكمة الإدارية بمنطقة الجوف، لعملهم وجهدهم وفق الخطة الاستراتيجية حتى جرى إنجاز العمل الكامل لافتتاح المحكمة.وأشار معاليه إلى أن هذه المحكمة تُعد هي السادسة من محاكم الاستئناف الإدارية بديوان المظالم، حيث تسير الخطة الاستراتيجية للديوان 2020 على تلمس احتياجات المناطق والمحافظات للمحاكم الإدارية، بما يخدم المستفيدين لإنجاز معاملاتهم القضائية، إذ يهدف هذا التوسع إلى تقديم أفضل الخدمات وتوفير سبلها بشتى الطرق أينما كانوا في هذا الوطن المبارك.كما حث الدكتور اليوسف، منسوبي المحكمة على عكس الصورة الإيجابية للقضاء الإداري في جميع أعمالهم، وأن يستشعروا حاجة المستفيد بتلبية كافة احتياجاته ومعاملاته بسرعة إنجازها دون إخلالٍ بالمسؤولية.وفي ختام حديثه دعا معاليه، الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين إلى كل خير وصلاح لهذا البلد المبارك وأن يديم نصرهم وتوفيقهم.عقب ذلك قام معالي الدكتور اليوسف، بإزاحة الستار عن لوحة الافتتاح إيذاناً بافتتاح المبنى، وتفقد مبنى المحكمة واطلع على الأقسام والإدارات وما تحويه من تجهيزات، مشيدًا بالمستوى المتميّز الذي ظهرت به المحكمة تصميمًا وتنفيذًا بما يناسب مكانة العمل القضائي، ثم استقبل معاليه عددًا من مراجعي المحكمة واستمع إلى آرائهم ومطالباتهم.// انتهى //18:36ت م0296