رياضي / طواف الإمارات 2020 : الدراج البريطاني ييتس يحقق المركز الأول في المرحلة الثالثة ويتصدر الترتيب العام
الثلاثاء 1441/7/1 هـ الموافق 2020/02/25 م واس
الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس
حقق الدراج البريطاني آدم ييتس المركز الأول في المرحلة الثالثة من طواف الإمارات 2020 للدراجات الهوائية ، بفارق أكثر من دقيقة عن أقرب منافسيه ، ما منحه صدارة الترتيب العام.
وقطع دراج فريق "ميتشيليتون سكوت" مسافة المرحلة الصعبة البالغة 148 كلم ، والتي انطلقت من المرموم في دبي واختتمت في جبل حفيت في مدينة العين على ارتفاع 1240 م ، بزمن 4 ساعات و42 دقيقة و33 ثانية ، وحل في المركز الثاني بفارق 1:03 دقيقة ، دراج فريق الإمارات السلوفيني تادي بوغاتشار ، والكازاخستاني أليكسي لوتسينكو من فريق استانا جاء ثالثاً بفارق دقيقة ونصف الدقيقة.
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18:40ت م
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