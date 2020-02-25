الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسحقق الدراج البريطاني آدم ييتس المركز الأول في المرحلة الثالثة من طواف الإمارات 2020 للدراجات الهوائية ، بفارق أكثر من دقيقة عن أقرب منافسيه ، ما منحه صدارة الترتيب العام.وقطع دراج فريق "ميتشيليتون سكوت" مسافة المرحلة الصعبة البالغة 148 كلم ، والتي انطلقت من المرموم في دبي واختتمت في جبل حفيت في مدينة العين على ارتفاع 1240 م ، بزمن 4 ساعات و42 دقيقة و33 ثانية ، وحل في المركز الثاني بفارق 1:03 دقيقة ، دراج فريق الإمارات السلوفيني تادي بوغاتشار ، والكازاخستاني أليكسي لوتسينكو من فريق استانا جاء ثالثاً بفارق دقيقة ونصف الدقيقة.// انتهى //18:40ت م0297