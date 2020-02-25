رفحاء 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسنظم المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء بالتعاون مع فرع جامعة الحدود الشمالية بالمحافظة اليوم، لقاءً تثقيفيًا توعويًا وقائيًا للتعامل مع فيروس كورونا وذلك بقاعة المعهد.وتناول اللقاء التعريف المرض والطرق الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، وكيفية التعامل معه، ووسائل الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها منه قدمه منسوبي كلية الصيدلة بفرع الجامعة.‏وبين المعهد أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز صحة الأفراد من منسوبي المعهد ورفع استعدادهم لمواجهة خطر كورونا عن طريق تزويدهم بالمعرفة اللازمة وتدريبهم على طرق الوقاية وأسس النظافة الصحيحة من خلال تقديم العديد من اللقاءات العلمية وورش العمل التدريبية.// انتهى //18:43ت م0298