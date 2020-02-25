أبوظبي 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الصيني شي جين بينغ .وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين, إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تضامن دولة الإمارات مع الصين في مواجهة تداعيات انتشار " فيروس كورونا المستجد " واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم لجهودها في هذا الإطار, مثمنًا الجهود التي تبذلها حكومة الصين لاحتواء ومكافحة الفيروس .// انتهى //18:47ت م0299