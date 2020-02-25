عـدن 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسالتقى نائب رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم الخنبشي اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مبعوث منظمة اليونيسيف لرعاية الطفولة سعد حوري والوفد المرافق له الذي يزور اليمن حالياً.وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين اليمن والمنظمة، كما ثمّن نائب رئيس الوزراء اليمني المساعدات التي تقدمها المنظمة في العديد من مجالات الرعاية الصحية.من جهته، أوضح مبعوث اليونيسيف أن زيارته تأتي في إطار توسيع نشاط المنظمة في اليمن, وأنها رصدت لتنفيذ برنامج التعاون مبلغ 750 مليون دولار سنوياً وهو أكبر تمويل لمشاريع اليونيسيف.// انتهى //18:48ت م0300