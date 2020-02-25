مسقط 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان خالد بن هلال المعولي اليوم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف الذي يزور السلطنة حاليًا.وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سبيل تحقيق التكامل بين الشعوب الخليجية والعمل تحت الإطار الخليجي المشترك.// انتهى //18:49ت م0301