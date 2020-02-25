عمّان 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واستأهل لاعبا المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي نور الخضراوي وعبدالعزيز أبو شليبي (تلقائيا) إلى دور الـ 8 للتصفيات الأولمبية لمنطقة غرب آسيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 التي تقام بالأردن، بعد أن تصدرا دور المجموعات.وفاز اللاعب الخضراوي المصنف الأول في التصفيات في المجوعة " A " ، على اللاعب البحريني محمد صالح 4-1 ، كما تمكن اللاعب أبو شليبي المصنف الثالث في التصفيات في المجموعة " C " من الفوز على الإماراتي عبدالله البلوشي بنتيجة 4-1.// انتهى //18:52ت م0305