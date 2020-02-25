الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسالسيرة الذاتية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للرياضة :- تاريخ الميلاد 4 يونيو 1983 .المناصب الحالية :- وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية .- رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية .- رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم .- رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي .- عضو تنفيذي في لجنة التسويق باللجنة الأولمبية الدولية .- رئيس الاتحاد الدولي للهجن .المناصب السابقة:- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للراتنجات الصناعية .- رئيس مجلس إدارة شركة دليل الإعمار .- رئيس مجلس إدارة شركة استبرق .- رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للرياضة .- رئيس مجلس إدارة شركة التسابق السعودية .- رئيس مجلس إدارة ميفاس .المؤهلات العلمية:- درس العلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض .- تابع دراسة العلوم السياسية بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة SOAS بلندن .- بكالوريوس في مجال التسويق بجامعة UBT .// انتهى //19:32ت م0319