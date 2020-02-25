رياضي / السيرة الذاتية لسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للرياضة
الثلاثاء 1441/7/1 هـ الموافق 2020/02/25 م واس
الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس
السيرة الذاتية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للرياضة :
- تاريخ الميلاد 4 يونيو 1983 .
المناصب الحالية :
- وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية .
- رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية .
- رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم .
- رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي .
- عضو تنفيذي في لجنة التسويق باللجنة الأولمبية الدولية .
- رئيس الاتحاد الدولي للهجن .
المناصب السابقة:
- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للراتنجات الصناعية .
- رئيس مجلس إدارة شركة دليل الإعمار .
- رئيس مجلس إدارة شركة استبرق .
- رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للرياضة .
- رئيس مجلس إدارة شركة التسابق السعودية .
- رئيس مجلس إدارة ميفاس .
المؤهلات العلمية:
- درس العلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض .
- تابع دراسة العلوم السياسية بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة SOAS بلندن .
- بكالوريوس في مجال التسويق بجامعة UBT .
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19:32ت م
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