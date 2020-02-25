الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واستستضيف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن غداً الأربعاء ندوة "فن الكاريكاتير السعودي" الذي تنظمه الجمعية السعودية للفن والتصميم " سادا "، ويقدمه نخبة من المتميزين في مجال فن الكاريكاتير السعودي.وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية " سادا " والمشرف العام على الندوة الدكتورة هيا بنت عبدالرحمن الرشود بأن الندوة تأتي حول الكاريكاتير السعودي لما له من دور أساسي في مجال الفنون البصرية و إيصال الرسالة للمتلقي بأبسط صورة وأكثر معنى يتصل بالقيم والبيئة وعادات المجتمع.وبينت الرشود أن الندوة تخدم جميع المجالات في الفنون البصرية، حيث استهدفت الفنانين والأكاديميين والباحثين والطلبة والنقاد، مشيرة إلى أن الندوة تتناول ثلاث محاور رئيسية: أولها بعنوان ( تاريخ فن الكاريكاتير) لاستعراض تاريخ فن الكاريكاتير السعودي، وأهم المدارس الفنية فيه، والثانية تحت عنوان ( الفنان وفن الكاريكاتير)، ويتطرق فيه إلى الوعي بأهمية فن الكاريكاتير ودوره في مجالات الفنون البصرية، والتحديات اليومية للفنان الكاريكاتيري، بالإضافة إلى توضيح الهوية السعودية في تصميم الشخصيات المستلهمة ، فيما يتطرق المحور الأخير حول (مستقبل فن الكاريكاتير) ويستعرض تجارب ملهمة لفنانين الكاريكاتير السعوديين، وتختتم الندوة بمناقشة الرؤية المستقبلية لفن الكاريكاتير السعودي في ضوء رؤية 2030 ، كما تتضمن الندوة ورشتي عمل عن الرسم التفاعلي، ومبادئ رسم الكاريكاتير.وسيقام على هامش الندوة معرض فني مصاحب يستقبل جميع الزوار يوم غد وذلك من الساعة السادسة إلى التاسعة والنصف مساء في رحاب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن – مسرح كلية التصاميم والفنون محطة A8 .//انتهى//19:32ت م0320