طرابلس 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم أن اجتماعات المسار السياسي للحوار الليبي المقرر عقدها في جنيف ستبدأ في موعدها المقرر غدا الأربعاء 26 فبراير الجاري رغم إعلان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تعليق مشاركتهما.وقال مسؤول مكتب الإعلام والناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان العلم في تصريحات صحفية اليوم، إن الحوار السياسي الليبي سيبدأ غدا كما هو مقرر بقصر الأمم المتحدة في جنيف السويسرية.وأكد كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أمس، تعليق مشاركتهما في اجتماعات المسار السياسي للحوار الليبي المقرر عقدها في جنيف برعاية الأمم المتحدة، وأعلن كل منهما عن أسباب مختلفة لتعليق المشاركة.والمسار السياسي للحوار الليبي الذي سيبدأ الأربعاء يضم 13 ممثلا عن مجلس النواب و13 ممثلا عن المجلس الأعلى للدولة وشخصيات أخرى تلقت دعوة من مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة.ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برسائل المجتمع الدولي الداعمة للحوار الليبي الذي تسيره البعثة عبر ثلاث مسارات سياسية واقتصادية وعسكرية أمنية، بعد أن أصدرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا.// انتهى //19:34ت م0323