جاكرتا 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام الثقفي حفل احتفاء لمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى, ووفده المرافق, وذلك بمناسبة زيارة معاليه لجمهورية إندونيسيا ووضع حجر الأساس لمعرض السيرة النبوية الإسلامي، وحصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة مالانق في الحضارة الإسلامية.حضور الاحتفاء معالي وزير الشؤون الدينية الإندونيسية وعدد من المسؤولين في الحكومة الإندونيسية وسفراء بعض دول مجلس التعاون الخليجي.// انتهى //19:55ت م0326