الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسرفع معالي الدكتور منير بن محمود الدسوقي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مساعداً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.وأعرب معاليه عن اعتزازه بالثقة الملكية الغالية، سائلاً الله أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، داعياً المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لكل ما فيه خير للوطن المعطاء، وأن يديم على المملكة نعمتي الأمن والاستقرار.وكان الدكتور الدسوقي قد شغل مؤخرًا منصب وكيل لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتخطيط والتطوير، كما شغل سابقاً عدة مناصب قيادية منها المستشار الأعلى لمعالي المستشار أحمد بن عقيل الخطيب في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أثناء مراحل تأسيس قطاعات الصناعات العسكرية والترفيه وغيرها، إضافةً إلى عمله في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كمشرفاً عاماً على شؤون الابتكار والتصنيع ومشرفاً على معهد علم المواد وعلى المركز الوطني للتقنيات المتناهية الصغر (النانو).وحصل الدكتور الدسوقي على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وشهادة الماجيستير في الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي، وشهادة الماجيستير في الابتكار وريادة الأعمال، وشهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والحاسب الآلي جميعها من جامعة ماكماستر في كندا.كما عمل كباحث زائر ومتعاون في عدة جامعات ونشر الدكتور الدسوقي أكثر من 85 ورقة ومقالة علمية في المجلات العلمية المحكمة والمؤتمرات العالمية، وحصل على أكثر من 20 براءة اختراع.وعمل الدكتور الدسوقي عمل رئيساً وعضواً في العديد من اللجان الوطنية منها عضويته في مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، وفي مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، ومجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وفي لجنة برنامج ريادة الشركات الوطنية، والرئيس المشارك لفريق عمل الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين ضمن رئاسة المملكة 2020.// انتهى //19:56ت م0327