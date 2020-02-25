رياضي / سمو وزير الرياضة يلتقي سمو نائب أمير منطقة حائل
الثلاثاء 1441/7/1 هـ الموافق 2020/02/25 م واس
الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، اليوم بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض ، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل.
وجرى خلال اللقاء ، مناقشة البرامج والفعاليات الرياضية بمنطقة حائل والعمل على تهيئة ما يسهم في استمرار تفعيلها وتنوعها.
حضر اللقاء ، معالي مساعد سمو وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك.
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20:14ت م
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