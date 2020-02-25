الأمم المتحدة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الحاجة إلى 500 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتصاعدة في شمال غرب سوريا على مدار الأشهر الستة المقبلة.وقال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بأزمة سوريا مارك كتس: إن المطلوب هو 500 مليون دولار ولكن ثمّة فجوة بقيمة 371 مليون دولار ينبغي أن يتم سدّها، كي تتمكن المنظمات الإنسانية من القيام بواجبها وتقديم المساعدة لنحو 1.1 مليون شخص.وأضاف كتس أن الاحتياج الأكبر هو وقف إطلاق النار الفوري وحماية جميع المدنيين.وأكد أن أعدادًا كبيرة من المدارس والمستشفيات والأسواق والمخابز ومحطات المياه قد تعرضت للهجمات الصاروخية والمدفعية في الأشهر القليلة الماضية، مشيراً إلى أن المساعدة تصل إلى المدنيين عبر الحدود التركية إلا أن ثمّة حاجة إلى المزيد من الدعم.وأعرب المنسق الإقليمي عن تخوّفه من أن يشهد شمال غرب سوريا "حمّام دم حقيقي، ومذبحة حقيقية" مع استمرار الاشتباكات والمعارك في محاولة لقوات الحكومة السورية إحكام سيطرتها على آخر معاقل المعارضة في شمال غرب البلاد.من جانبها حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من آثار الصراع على وضع الأطفال السيكولوجي بعد تسعة أعوام من الحرب، مشيرةً إلى أنه في الوقت الذي يعاني الأطفال في شمال غرب سوريا، فإن 2.5 مليون طفل يعيشون كلاجئين في الدول المجاورة، مما يبرهن على أن حجم الاحتياجات الإنسانية وشدتها وتعقيدها لا يزال واسع النطاق.// انتهى //21:04ت م0340