الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسزار وفد من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي اليوم مركز الحرب الفكرية بوزارة الدفاع، اطلع خلالها على أبرز النماذج العالمية في مواجهة الفكر المتطرف من خلال تجربة المركز المتقدمة في هذا المجال عبر عرض تعريفي مرئي.واستمع الوفد لشروحات عن أهم الأنشطة, وتجولوا في المكتبة الفكرية التي تضم نوادر الكتب والبحوث المتخصصة في مجال التصدي للفكر المتطرف.وأشاد الوفد الزائر بتفرد المحتوى المتخصص للمركز وعمقه الفكري، بطريقة تختلف عن الكثير من الجهود العالمية المبذولة في مكافحة الفكر المتطرف, عادين ما حققه المركز في فترة وجيزة ووصوله للملايين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في غاية الأهمية، ويستحق تعميم تجربته عبر المزيد من الشراكات إقليمياً وعالمياً.يشار إلى أن المركز يعد الأبرز عالمياً في مجاله من خلال تخصصه في تفكيك تفاصيل الأيديولوجية المتطرفة، فضلاً عن تعزيز قيم الوعي بوسطية الإسلام، حيث أطلق رسائله لأول مرة عبر حسابات التواصل الاجتماعي في إبريل 2017م، ويرأس مجلس أمنائه سمو ولي العهد -حفظه الله- ومن بين أبرز أهدافه كشف الأخطاء والمزاعم والشبهات وأساليب الخداع التي يروج لها التطرف والإرهاب.// انتهى //21:11ت م0342