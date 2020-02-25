واشنطن 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسطالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بقول الحقيقة حول تفشي فيروس كورونا المستجد في أراضيها.ولم يستبعد بومبيو في تصريحات للصحفيين في واشنطن اليوم أن يكون النظام الإيراني منع نشر أخبار حول المرض، معرباً عن قلق بلاده العميق إزاء معلومات تشير إلى أن النظام الإيراني ربما يكون منع التفاصيل الحيوية حول تفشي المرض.وأكد أنه على جميع الدول بما فيها إيران أن تقول الحقيقة حول فيروس كورونا، وأن تتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية.وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت عن ثلاث وفيات و34 إصابة جديدة اليوم، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا في البلاد إلى 15 بينما بلغ عدد الإصابات 95 إصابة، ويعد هذا العدد الأعلى خارج الصين التي انطلق منها المرض حتى الآن.وأصبحت إيران بؤرة لتفشي المرض في منطقة الشرق الأوسط، إذ سجلت دول الكويت والبحرين وعمان ولبنان والعراق حالات إصابة بالفيروس لأشخاص عائدين من إيران.// انتهى //21:12ت م0343