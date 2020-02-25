واشنطن 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأعلن بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سترسل طلباً للكونغرس تطلب فيه ميزانية بمقادر 2.5 مليار دولار من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر بسرعة خارج الصين، وأصبح خطراً يهدد العالم.وأوضح البيت الأبيض أن الميزانية التي ستطلبها إدارة ترامب تتضمن توجيه مليار دولار من المبلغ الإجمالي لتطوير لقاح ضد الفيروس.وقالت المتحدثة باسم مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية راتشيل سيميل: ستحيل الإدارة إلى الكونغرس اليوم خطة تمويل تكميلية بقيمة 2.5 مليار دولار لتسريع تطوير اللقاحات ودعم أنشطة التأهب والاستجابة وشراء المعدات واللوازم التي نحتاجها بشدة".ويأتي هذا القرار رغم تصريح الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق الاثنين أن فيروس كورونا تحت السيطرة في الولايات المتحدة.وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر أمس: "نحن على تواصل مع الجميع ومع كل الدول ذات الصلة بالقضية، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية تعمل بجد وبطريقة ذكية للغاية، وأسواق البورصة بدأت تعمل بشكل جيد جداً".// انتهى //21:14ت م0345