سكاكا 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسوقعت جامعة الجوف اليوم مذكرة تفاهم مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالقريات لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات تنمية المجتمع والمشاركة المجتمعية، بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع.ومثل الجامعة في توقيع المذكرة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سالم العنزي، فيما مثل جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالقريات مديرها المكلف ياسر العبدلي وذلك في المدينة الجامعية بسكاكا.وتهدف المذكرة التي وقعت في المدينة الجامعية إلى التعاون والمساهمة في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، وتوفير التعليم المستمر لكلا الطرفين، ليسهموا بفاعلية في خدمة المجتمع تحقيقاً للإبداع والتميز في ممارسات العمل والجودة من خلال منهجية عمل مؤسسية ومشاركة فاعلة.وتشمل مسارات المذكرة تحديد احتياجات الجمعية ووضع خطة للمشاركة المجتمعية للإسهام في تنمية المجتمع بالقريات من خلال تكامل الرؤى بين الطرفين، إضافة إلى توطيـد مفـاهيم المشاركـة المجتمعية عبر تنظيم الندوات وورش العمل وبرامج التدريب الهادفة وذات المردود المجتمعي، وكذلك تشجيع ممارسات المشاركة المجتمعية عبر تنظيم المسابقات والفعاليات لتدعيم مبادرات المشاركة المجتمعية مع الجامعة.وتقوم المذكرة على متابعة وتقييم أثر وفاعلية ممارسات المشاركة المجتمعية على مجتمع القريات، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب في الجامعة على المشاركة في نشاطات العمل التطوعي لخدمة المجتمع من خلال المشاركة الفاعلة مع الجمعية، بالإضافة إلى دعم مبادرة المواطنـة والمسؤوليـة المجتمعـية لطلاب الجامعة وخريجيهـا وموظفيها لتطوير الخبرات ونقل المعرفة والمساهمة في الخدمات التطوعية والأنشطة الخدمية بمحافظة القريات.// انتهى //21:17ت م0347