الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسانطلقت مساء اليوم مباريات الجولة الـ 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم ،وأسفرت النتائج عن فوز الخليج على جدة بهدفين مقابل هدف ، والباطن يكسب نظيره الثقبة بهدفين دون مقابل ، فيما خسر فريق التقدم من المجزل بهدفين مقابل هدف ، والنجوم يفوز على الطائي بهدف دون مقابل ، وفي آخر مباريات اليوم الأول للجولة 26 تغلب فريق أحد على حطين بثلاثة أهداف مقابل هدف .وتختتم مباريات الجولة غداً بـ 5 لقاءات ، حيث يلتقي القادسية مع ضيفه العين ، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، وعلى ملعب نادي البكيرية بالبكيرية، يستضيف البكيرية فريق النهضة ، و فريق نجران يواجه الشعلة على ملعب جامعة نجران بنجران ، ويستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء مباراة الجيل مع الجبلين ، والأنصار مع فريق جدة ، على ملعب نادي الأنصار بالمدينة المنورة.// انتهى //21:26ت م0351