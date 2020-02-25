رياضي / نتائج منافسات الجولة 26 لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
الثلاثاء 1441/7/1 هـ الموافق 2020/02/25 م واس
الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس
انطلقت مساء اليوم مباريات الجولة الـ 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم ،
وأسفرت النتائج عن فوز الخليج على جدة بهدفين مقابل هدف ، والباطن يكسب نظيره الثقبة بهدفين دون مقابل ، فيما خسر فريق التقدم من المجزل بهدفين مقابل هدف ، والنجوم يفوز على الطائي بهدف دون مقابل ، وفي آخر مباريات اليوم الأول للجولة 26 تغلب فريق أحد على حطين بثلاثة أهداف مقابل هدف .
وتختتم مباريات الجولة غداً بـ 5 لقاءات ، حيث يلتقي القادسية مع ضيفه العين ، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، وعلى ملعب نادي البكيرية بالبكيرية، يستضيف البكيرية فريق النهضة ، و فريق نجران يواجه الشعلة على ملعب جامعة نجران بنجران ، ويستضيف ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء مباراة الجيل مع الجبلين ، والأنصار مع فريق جدة ، على ملعب نادي الأنصار بالمدينة المنورة.
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