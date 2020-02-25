الأمم المتحدة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى مواجهة قضايا "النزوح والتشرد الداخليين" في بلدان العالم، في كلمة وجهها اليوم إلى الجلسة الافتتاحية لأعمال الفريق الجديد رفيع المستوى، المعني بمواجهة الظاهرة التي وصفها الأمين العام بـ "المدمرة والمعقدة".وحث غوتيريش الفريق على العمل بقوة على لفت الانتباه العالمي إلى هذه القضية وتحفيز الجهود الجديدة والمكثفة لإيجاد حلول لهذه الأزمات.وقال: إنه من غير المقبول أن يتم اقتلاع ملايين الناس بقسوة شديدة من مواطنهم، ثم يواجهون لسنوات مصيراً غير واضح، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن يكون التعرض للنزوح مشكلة بلا نهاية.وأكد الأمين العام ثقته بأن الفريق سيقدم أفكاراً جديدة لمنع النزوح القسري وحماية النازحين ومساعدتهم بشكل أفضل، وتحديد حلول أسرع لإنهاء التهجير.وقالت الأمم المتحدة إن مئات الآلاف قد تشردوا في الشهرين الأولين فقط من هذا العام، مما زاد العدد الكلي الراهن للنازحين داخلياً، البالغ 41 مليون شخص على مستوى العالم.وأشارت إلى أن الكثير من هؤلاء تقطعت بهم السبل لسنوات عديدة منذ نزوحهم الأوَّلي، ويواجهون أوضاعاً غير واضحة، ويعيشون دون مساكن آمنة أو وظائف أو تعليم، علاوةً على انعدام الفرص والاحتياجات الأخرى.// انتهى //22:46ت م0370