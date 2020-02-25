نواكشوط 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل بده الشيخ سيديا اليوم المفوضة المكلفة بالشراكة الدولية في الاتحاد الأوروبي ييتا إيربلين، التي تزور موريتانيا حالياً.وتناول اللقاء وفق وكالة الأنباء الموريتانية علاقات التعاون القائم بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره في شتى المجالات.// انتهى //22:49ت م0372