مكة المكرمة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة شهد نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان مساء اليوم تخريج الدفعة 68 من طلاب جامعة أم القرى البالغ عددهم أكثر من 14 ألف طالب وطالبة من حملة الدكتوراة والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس والدبلوم العام، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، وذلك في الأستاذ الرياضي للمدينة الجامعية بالعابدية.وبدأ الحفل بالمسيرة الطلابية للخريجين ثم الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم.عقبها كلمة الخريجين أعربوا خلالها عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما توليه من رعاية واهتمام بطلاب وطالبات الجامعة.من جانبه ثمن معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل في كلمته رعاية سمو الأمير خالد الفيصل لحفل تخرج أبنائه الطلاب، ولسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان على تشريفه الحفل الذي يظهر حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على دعم أبناء هذا الوطن، مباركًا للطلاب الخريجين بمختلف شهاداتهم وتخصصاتهم، مؤكدًا على حرص الجامعة في دعم أبنائها الطلاب كافة.// انتهى //22:50ت م0374