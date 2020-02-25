نجران 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسنظمت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بنجران اليوم ورشة تدريبية بعنوان "الإعلام ودوره في دعم المواهب الاجتماعية"، وذلك بمقر المعهد الصناعي.وتناولت الورشة التدريبية دور الإعلام في دعم المواهب الاجتماعية وتنمية العمل الاجتماعي، وأهميته في تعزيز الوعي المجتمعي, وإبراز المبادرات والمواهب التي تسهم في تحقيق الاستدامة المجتمعية وتفتح الآفاق أمام أفراد المجتمع للمشاركة في التنمية الوطنية، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب العملية للموهوبين في مجال العمل الإعلامي، التي استطاعوا من خلالها تحقيق التميز العملي والمهني الاجتماعي.// انتهى //22:51ت م0375