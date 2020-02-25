الأمم المتحدة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تعازيه لحكومة مصر وأسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عقب الإعلان عن وفاته في وقت سابق اليوم.وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي من مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك، إن غوتيريش أكد في رسالة إلى الحكومة المصرية أن مبارك قام بدور مهم في الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، بما فيها تعزيز السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم مساعي جامعة الدول العربية في إنهاء الصراع في المنطقة.// انتهى //22:57ت م0376