مكة المكرمة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واساختتمت اليوم في الليث فعاليات التصفية الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للروبوت ( الفيرست لغو 2020 ) على مستوى المملكة، والتي نظمتها وكالة وزارة التعليم، ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي، واستضافتها إدارة التعليم بمحافظة الليث، ممثلة في قسم النشاط الطلابي "العلمي".وشارك في المسابقة (22) إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة و(42) فريقاً يمثلهم (126) طالباً.جاء ذلك برعاية محافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع، وبحضور مدير إدارة التعليم بالمحافظة الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت سعود بن بداح الفغم، ومدير إدارة النشاط العلمي بوزارة التعليم فيصل القعيطي، وعدد من القيادات التعليمية ورؤساء الوفود المشاركة.وهنأ مدير التعليم بالليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي الإدارات التعليمية الفائزة، مثنيا على مستوى المسابقة، التي أظهرت مواهب وإبداعات ومستوى التفكير لدى الطلاب، وعززت من الدور التربوي للمؤسسات التعليمية في الكشف عن الطلاب المبدعين والعمل على تبنيهم ورعايتهم، وإبراز إمكاناتهم في مجال الإلكترونيات وعلوم الروبوت والبحث العلمي.وأشاد بما يحظى به التعليم من إنفاق سخي ودعم كبير من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.من جانبه نوه رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت بالجهود التي بذلها منسوبو التعليم في الليث حرصاً على إنجاح المسابقة، وإظهارها بصورة مشرفة، مثنيا على مستويات الفرق المشاركة وحماس وطموح وإبداع وشغف الطلاب المشاركين، وهو الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي ومتميز على مستقبل الروبوت بالمملكة وتطوره خلال الفترة المقبلة ليواكب التطورات الإقليمية والعالمية .عقب ذلك أعلنت لجنة التحكيم، النتيجة النهائية للتصفيات، وجرى تكريم الفرق الفائزة والجهات الحكومية والأهلية الداعمة.وجاءت نتائج أبطال المسابقة كالتالي :•المركز الأول :فريق مدرسة دار الفكر الأهلية.إدارة تعليم جدة•المركز الثاني :فريق مدرسة فرسان المعرفة ‎الأهليةإدارة تعليم جدة•المركز الثالث :فريق روبو مدرسة العبادي الأهلية .إدارة تعليم الطائف// انتهى //23:02ت م0377