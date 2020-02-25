الرياض 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدّرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت بتوفيق الله خلال شهر جمادى الآخرة من عام 1441هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1116) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدّر، و(76.516) طناً و 516 كيلوجراماً من مادة القات المخدر، وقُبض على المتورطين فيها، وعددهم (51) شخصاً، بينهم (34) متهماً من الجنسية الإثيوبية، و(10) من الجنسية اليمنية، و(4) من الجنسية الصومالية، و(3) سعوديين، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.// انتهى //23:02ت م0378