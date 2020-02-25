سكاكا 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسهطلت مساء اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف، ، شملت مدينة سكاكا ومراكزها (صوير، زلوم، هديب، هدبان،الشويحطية،طلعة عمار، خوعاء، عذفاء وأبا رواث )، سالت على إثرها الأودية .كما شملت الأمطار محافظة القريات ومراكزها (الحديثة والعيساوية والناصفة والوادي وغطي)، ومحافظة دومة الجندل ومراكزها (أبو عجرم، الأضارع،الرديفة، الرافعية، أصفان والشقيق)، ومحافظة طبرجل ومراكزها (النبك أبوقصر والثنية وبسيطاء وميقوع وأم نخيله) .جعلها الله سقيا رحمة وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //23:05ت م0379