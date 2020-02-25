أحد المسارحة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسرأس محافظ أحد المسارحة عبد الله بن محمد الريثي اليوم جلسة المجلس المحلي وذلك بمركز الحكامية التابع للمحافظة.وجرى خلال الجلسة التي عقدت بقاعة الاجتماعات بالمركز بحث الاحتياجات التنموية والخدمية بالمركز والقرى التابعة له واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيالها.من جهة أخرى افتتح محافظ أحد المسارحة المقر الجديد لمركز الدفاع المدني بالحكامية بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد دكتور عبدالله بن عايض الشهري، وأشاد خلاله بالتطور الذي تشهده مقار الدفاع المدني وعدد من المشروعات المنفذة بالمركز.// انتهى //23:06ت م0380