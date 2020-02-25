باريس 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأعلن المدير العام لإدارة الصحة الفرنسية جيروم سالومون اليوم إصابة شخصين جديدين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في البلاد.ونقلت محطة (بي إف إم) الإخبارية عن سالومون قوله إن الحالة الجديدة الأولى هي لسيدة صينية عادت من بلادها في السابع من فبراير الجاري ونقلت إلى أحد مستشفيات العاصمة باريس.وأضاف أن الحالة الثانية تعود لرجل فرنسي عائد من إقليم (لومبارديا) الإيطالي، مؤكدًا أن كلا المريضين بحالة جيدة.وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في فرنسا إلى 14 حالة توفيت إحداها فيما عولج 11 مصاباً.// انتهى //23:08ت م0381