الجزائر 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسأعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد اليوم عن أول حالة إصابة مؤكدة بوباء كورونا في الجزائر.وقال الوزير في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي إن المصاب إيطالي دخل الجزائر في 17 فبراير الجاري.وأضاف أنه وبعد تحويل المصاب إلى معهد باستور للوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة بالعاصمة الجزائرية أظهرت التحاليل إصابته بكورونا.وأعلن الوزير الجزائري أن المصاب حُجر عليه صحياً في ظروف مشددة.//انتهى//23:11ت م0382