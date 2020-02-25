جدة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واستحت رعاية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أطلقت الهيئة اليوم فعاليات المؤتمر الوطني السابع للجودة تحت شعار "الجودة في عصر التحول والتغيير" وذلك بفندق الريتز كارلتون بمحافظة جدة.ويمثل المؤتمر الذي يستمر على ثلاثة أيام نقطة تحول رئيس في مسيرة الجودة والاهتمام بها كمطلب وطني، وضرورة حتمية، لتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الأداء والخدمات، وتمكين المنتج السعودي من المنافسة في الأسواق العالمية.وتحدث خلال المؤتمر معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي نيابة عن معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، مرحباً بالحضور المشاركين في المؤتمر من داخل وخارج المملكة، مؤكداً أن هذا المؤتمر يعد أهم المحافل الوطنية المعنية بالجودة وفرصة للمختصين والمهتمين في مجالات الجودة للحوار و مناقشة التحديات وفرص تعزيز الممارسات وتطبيقات الجودة التي تسهم في الارتقاء بجودة المنتجات المتداولة في السوق السعودي وتحسين الإجراءات والخدمات المقدمة في القطاع الحكومي والخاص أو القطاع الخيري.منوهاً بما تقدمه قيادتنا الرشيدة في هذه البلاد وإطلاقها للرؤية الطموحة 2030 لتبشر بعصر جديد من التميز وريادة العصر حيث يستهدف رفع معدلات الإنتاج وكفاءة الأداء وتمكين مختلف القطاعات في المملكة لتعزيز التنافسية بين منتجاتها وخدماتها وبفضل من الله بدأت بلادنا الغالية تحصد ثمار هذه الجهود في مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.وأعرب في ختام كلمته عن شكره للخبراء الدوليين والمحللين وجميع المشاركين في فعاليات هذا المؤتمر وللزملاء في هيئة المواصفات على التنظيم والإعداد لهذا المؤتمر سائلاً الله عز وجل أن يوفق الجميع بأن تكون مخرجات هذا المؤتمر عند مستوى التطلعات بما يسهم في دفع مسيرة المملكة نحو تعزيز الجودة لدى كافة فئات المجتمع ومختلف القطاعات.عقب ذلك تطرق نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للمطابقة والجودة المهندس سعود بن راشد العسكر لإسهامات الهيئة من خلال هذا المؤتمر في بلورة رسالتها المتمثلة في تأصيل وترسيخ مفاهيم الجودة وتطبيقاتها في قطاعات الأعمال المختلفة واستعراض دورها في تحقيق الاستدامة وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية.وأكد حرص الهيئة على تعزيز دور الإبداع والابتكار في التحسين المستمر وتطوير المنتجات والخدمات الوطنية، مفيداً أن هذا المؤتمر يشهد مشاركة جمهورية كوريا الجنوبية في هذا الحدث كضيف شرف لإبراز تجربتها في مختلف الصناعات ومضيها في تطبيق الجودة والاهتمام بها.من جانبه أبرز رئيس المنظمة الآسيوية للجودة الرئيس السابق للجمعية الكورية للجودة الدكتور وان سيون شن دور الجودة وتطبيقها إضافة إلى الجودة والتميز المؤسسي في إدارة عملية التحرل الإستراتيجي , لافتاً إلى التخطيط المتقدم لجودة المنتج كأداة للتحسين المستمر في أداء التميز التشغيلي وضمان جودة التصنيع مستعرضاً تطبيق سياسة الجودة الكورية والبرامج والأدوات في ظل التغيير المتسارع الذي يشهده هذا العصر.كما جرى تكريم الدولة الضيف في المؤتمر "جمهورية كوريا الجنوبية ، والمشاركين ورعاة المؤتمر.يشار إلى أن المؤتمر الوطني السابع للجودة يستعرض 26 ورقة عمل في مجال الجودة والتميز المؤسسي، بمشاركة مشاركة 41 متحدثاً من الخبراء من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى ورش العمل المصاحبة في محاور متنوعة من بينها التعريف بمفاهيم وتطبيقات الجودة والتميُّز المؤسسي وأثرها الإيجابي في بيئة العمل بقطاعات الأعمال المختلفة.ويمكن المؤتمر من الاطلاع على أفضل التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الجودة وتطبيقاتها المختلفة، إلى جانب إبراز أهمية استثمار الثورة الصناعية الرابعة في برامج الجودة لتحقيق الميزة التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية, كما يستعرض المؤتمر التجارب والبرامج الهادفة إلى تحقيق مفهوم جودة الحياة، وإبراز الكفاءات الوطنية لتعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة.ويركز المؤتمر الوطني السابع للجودة على استقراء وتطوير الممارسات الحالية لتطبيقات الجودة والتميز وتحقيق الأثر الإيجابي على أداء جميع قطاعات الأعمال بمختلف مستوياتها من خلال مشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين المتميزين المختصين في مجال إستراتيجيات وتطبيقات الجودة .// انتهى //23:24ت م0383