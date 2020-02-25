الرياض 1 رجب 1441هـ الموافق 25 فبراير 2020م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، وزير الخارجية الألماني السابق السيد زيغمار جابرييل.وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، والسفير الألماني لدى المملكة يورغ راناو.// انتهى //23:54ت م0392