جدة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسدشن محافظ أضم عمر السفياني بحضور أعضاء المجلس البلدي ومديري الإدارات الحكومية اليوم مكتب خدمة العملاء واستقبال الجمهور ببلدية المحافظة بهدف التيسير على المواطنين، وذلك ضمن مبادرة تحسين رضا المستفيد بما يتوافق مع التحول البلدي برؤية المملكة 2030 والارتقاء بجودة الخدمات البلديةوقد قامت البلدية بتجهيز المكتب بالتقنية والاستعلامات لعدد من الخدمات لتقديم الخدمة السريعة للمراجعين، بالإضافة إلى استقبالهم والإجابة على استفساراتهم ومقترحاتهم كما دُعم المكتب بالموظفين المميزين في التعامل مع الجمهور، وتسهيلاً لخدمة المواطنين وتفعيل استعلام عدد من الخدمات الإلكترونية.انتهى00:12ت م0394