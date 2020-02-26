اجتماعي / محافظ أضم يدشن مكتب استبقال العملاء ببلدية أضم
الأربعاء 1441/7/2 هـ الموافق 2020/02/26 م واس
جدة 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واس
دشن محافظ أضم عمر السفياني بحضور أعضاء المجلس البلدي ومديري الإدارات الحكومية اليوم مكتب خدمة العملاء واستقبال الجمهور ببلدية المحافظة بهدف التيسير على المواطنين، وذلك ضمن مبادرة تحسين رضا المستفيد بما يتوافق مع التحول البلدي برؤية المملكة 2030 والارتقاء بجودة الخدمات البلدية
وقد قامت البلدية بتجهيز المكتب بالتقنية والاستعلامات لعدد من الخدمات لتقديم الخدمة السريعة للمراجعين، بالإضافة إلى استقبالهم والإجابة على استفساراتهم ومقترحاتهم كما دُعم المكتب بالموظفين المميزين في التعامل مع الجمهور، وتسهيلاً لخدمة المواطنين وتفعيل استعلام عدد من الخدمات الإلكترونية.
انتهى
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