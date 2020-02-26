البكيرية 01 رجب 1441 هـ الموافق 25 فبراير 2020 م واسنفذت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية ممثلة بقسم الشؤون الصحية المدرسية بالشراكة مع التجمع الصحي بالقصيم ومستشفى البكيرية العام وجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية اليوم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "دماؤنا فداء لكم" في مقر الإدارة دعمًا لجنودنا البواسل المرابطين بالحد الجنوبي.من جانبه أكد مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح أن جميع منسوبي ومنسوبات التعليم يستشعرون أهمية التبرع بدمائهم لجنودنا البواسل المرابطين بالحد الجنوبي والتي تعكس حجم التكاتف والتلاحم بين أبناء الشعب، معرباً عن شكره وتقديره لقسم الشؤون الصحية المدرسية وللتجمع الصحي بالقصيم ومستشفى البكيرية العام وأصدقاء جمعية بنوك الدم الخيرية على تفعيل هذه المبادرة وحسن التنظيم لها.// انتهى //00:14ت م0396